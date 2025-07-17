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Дело о затоплении столичного метро: суд избрал меру пресечения для чиновника КГГА Кандибора

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Суд избрал меру пресечения для чиновника КГГА Руслана Кандибора по делу о затоплении тоннеля метро. Его отправили под частичный домашний арест до 10 сентября 2025 года с ограничением передвижения 2 часа в сутки.

Дело о затоплении столичного метро: суд избрал меру пресечения для чиновника КГГА Кандибора

По делу о подтоплении тоннеля столичного метро суд избрал меру пресечения для должностного лица КГГА Руслана Кандибора. Его отправили под частичный домашний арест до 10 сентября 2025 года с ограничением передвижения 2 часа в сутки, пишет УНН.

Детали

Как сообщает корреспондент УНН, находящийся в зале суда, суд решил частично удовлетворить ходатайство. Таким образом, домашний арест будет наложен на Кандибора в определенное время суток. Ему запретили покидать дом с 23:00 до 00:00 и с 5:00 до 6:00 на период до 10 сентября 2025 года.

То есть домашний арест будет действовать 2 часа в сутки. Электронный браслет не применяется.

Также Кандибор должен сдать на хранение паспорта и другие документы, обязан прибывать к следователю и воздерживаться от общения.

Напомним

В декабре 2023 года на синей ветке столичного метрополитена, между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошло подтопление тоннеля. Это привело к прекращению движения поездов от "Теремков" до "Лыбедской".

В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена. По результатам проведенных экспертиз было установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями была ненадлежащей и не соответствовала строительным нормам и правилам.

Из-за подтопления тоннелей Подольская окружная прокуратура Киева в ноябре 2024 года сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому.

Позже еще двум должностным лицам метрополитена было сообщено о подозрении в служебной халатности. В частности, Кандибору.

Ранее УНН писал, что директору департамента транспорта КГГА Кандибору сообщили о подозрении из-за разрушения тоннеля "синей ветки" метро.

Как отмечалось, к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению привело ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.

Сегодня, 17 июля, Голосеевский суд Киева избирает меру пресечения директору департамента КГГА Руслану Кандибору. Прокуратура просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Разрушение тоннеля «синей ветки» метро в Киеве: Генпрокурор Кравченко обнародовал доказательства сокрытия аварийности подземки11.07.25, 09:26 • 5898 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

КиевКриминал и ЧП
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Киев
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