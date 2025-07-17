Справа підтоплення столичного метро: суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Кандибора

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 15170 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 13393 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 17654 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
12:10 • 41980 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
10:24 • 43470 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 72122 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 342073 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 165347 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 163994 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118280 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.1м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?17 липня, 05:27 • 132088 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 248503 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 105997 перегляди
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали09:17 • 71038 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ09:33 • 39378 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 15150 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 25335 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу12:17 • 34672 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 249303 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 342043 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Велика Британія
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 12086 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 106649 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 201598 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 218835 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 156448 перегляди
Актуальне
The Times
Forbes
TikTok
Facebook
Безпілотний літальний апарат

Справа підтоплення столичного метро: суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Кандибора

Київ • УНН

 • 2012 перегляди

Суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Руслана Кандибора у справі підтоплення тунелю метро. Його відправили під частковий домашній арешт до 10 вересня 2025 року з обмеженням пересування 2 години на добу.

Справа підтоплення столичного метро: суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Кандибора

У справі про підтоплення тунелю столичного метро суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Руслана Кандибора. Його відправили під частковий домашній арешт до 10 вересня 2025 року з обмеженням пересування 2 години на добу, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє кореспондент УНН, який знаходиться у залі суду, суд вирішив частково задовольнити клопотання частково. Від так домашній арешт буде накладений на Кандибора у певний час доби. Йому заборонили покидати дім з 23:00 до 00:00 та з 5:00 до 6:00 на період до 10 вересня 2025 року.

Тобто на домашній арешт діятиме 2 години на добу. Електронний браслет не застосовується.

Також Кандибор здати на зберігання паспорти та інші документи, зобовʼязаний прибувати до слідчого та утримуватися від спілкування.

Нагадаємо

У грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від "Теремків" до "Либідської".

В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам.

Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

Пізніше ще двом посадовцям метрополітену було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Зокрема Кандибору.

Раніше УНН писав, що директору департаменту транспорту КМДА Кандибору повідомили про підозру через руйнування тунелю "синьої гілки" метро. 

Як зазначалося, до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення привело неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків.

Сьогодні, 17 липня, Голосіївський суд Києва обирає запобіжний захід директору департаменту КМДА Руслану Кандибору. Прокуратура просила обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Руйнування тунелю "синьої гілки" метро в Києві: Генпрокурор Кравченко оприлюднив докази приховування аварійності підземки 11.07.25, 09:26 • 5898 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

КиївКримінал та НП
Київський метрополітен
Київська міська державна адміністрація
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9