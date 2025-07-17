Справа підтоплення столичного метро: суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Кандибора

У справі про підтоплення тунелю столичного метро суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Руслана Кандибора. Його відправили під частковий домашній арешт до 10 вересня 2025 року з обмеженням пересування 2 години на добу, пише УНН.

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Як повідомляє кореспондент УНН, який знаходиться у залі суду, суд вирішив частково задовольнити клопотання частково. Від так домашній арешт буде накладений на Кандибора у певний час доби. Йому заборонили покидати дім з 23:00 до 00:00 та з 5:00 до 6:00 на період до 10 вересня 2025 року.

Тобто на домашній арешт діятиме 2 години на добу. Електронний браслет не застосовується.

Також Кандибор здати на зберігання паспорти та інші документи, зобовʼязаний прибувати до слідчого та утримуватися від спілкування.

Нагадаємо

У грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від "Теремків" до "Либідської".

В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам.

Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

Пізніше ще двом посадовцям метрополітену було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Зокрема Кандибору.

Раніше УНН писав, що директору департаменту транспорту КМДА Кандибору повідомили про підозру через руйнування тунелю "синьої гілки" метро.

Як зазначалося, до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення привело неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків.

Сьогодні, 17 липня, Голосіївський суд Києва обирає запобіжний захід директору департаменту КМДА Руслану Кандибору. Прокуратура просила обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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