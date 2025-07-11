Руйнування тунелю "синьої гілки" метро в Києві: Генпрокурор Кравченко оприлюднив докази приховування аварійності підземки

Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував відео із розмовами посадовців столичного метрополітену, які свідчать, що чиновники знали про аварійність тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська", але приховували це. Слідство триває, вивчаються розмови керівництва метрополітену та КМДА, пише УНН.

Київський метрополітен: руйнування тунелю між "Деміївською" і "Либідською" — це про безвідповідальність. Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації - написав Кравченко в соцмережах.

Оприлюднені розмови свідчать, що посадовці КП "Київський метрополітен" заздалегідь знали про аварійність ділянки тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська", але приховували це.

Зокрема прокурори опублікували розмову між вже колишнім начальником КП "Київський метрополітен" та головним інженером, який наразі є підозрюваним у службовій недбалості.

Отримані записи, як зазначається, свідчать про невжиття необхідних заходів службовими особами КП "Київський метрополітен", до обов'язків яких входить цілодобовий моніторинг стану тунелів.

Також прокуратура оприлюднила розмову з приводу замовчування аварійної ситуації начальником служби колії тунельних споруд і будівель (наразі є також підозрюваним), який знав про підтоплення ще за два місяця до закриття метро.

Крім того, опубліковані докази обізнаності службових осіб КМДА та Департаменту транспортної інфраструктури про "надзвичайну ситуацію, яка може призвести до тяжких наслідків".

Оприлюднена також розмова, в якій керівництво КП "Київський метрополітен" намагається заручитись публічною підтримкою експертів, які у ЗМІ будуть розповідати про те що "ситуація стабільна".

Крапка в цій історії не поставлена. Слідство триває - додав Кравченко.

Доповнення

10 липня повідомлялось, що прокурори повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору у службовій недбалості, яка призвела до руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" - "Либідська" в 2023 році.

Нагадаємо

У грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від "Теремків" до "Либідської". В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам. Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

Пізніше ще двом посадовцям метрополітену було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Збитки міському бюджету оцінюються у понад 138,5 млн грн, а недоотримані доходи метрополітену - майже 26 млн грн.

Після дев'ятимісячного ремонту 12 вересня 2024 року було відновлено повноцінний рух поїздів на ділянці "Героїв Дніпра" - "Теремки".