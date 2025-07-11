Разрушение тоннеля «синей ветки» метро в Киеве: Генпрокурор Кравченко обнародовал доказательства сокрытия аварийности подземки

Генеральный прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с разговорами должностных лиц столичного метрополитена, которые свидетельствуют, что чиновники знали об аварийности тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская", но скрывали это. Следствие продолжается, изучаются разговоры руководства метрополитена и КГГА, пишет УНН.

Киевский метрополитен: разрушение тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской" — это о безответственности. Вчера много писали об уголовном производстве в отношении должностного лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации - написал Кравченко в соцсетях.

Обнародованные разговоры свидетельствуют, что должностные лица КП "Киевский метрополитен" заранее знали об аварийности участка тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", но скрывали это.

В частности, прокуроры опубликовали разговор между уже бывшим начальником КП "Киевский метрополитен" и главным инженером, который сейчас является подозреваемым в служебной халатности.

Полученные записи, как отмечается, свидетельствуют о непринятии необходимых мер служебными лицами КП "Киевский метрополитен", в обязанности которых входит круглосуточный мониторинг состояния тоннелей.

Также прокуратура обнародовала разговор по поводу замалчивания аварийной ситуации начальником службы пути тоннельных сооружений и зданий (сейчас также является подозреваемым), который знал о подтоплении еще за два месяца до закрытия метро.

Кроме того, опубликованы доказательства осведомленности должностных лиц КГГА и Департамента транспортной инфраструктуры о "чрезвычайной ситуации, которая может привести к тяжелым последствиям".

Обнародован также разговор, в котором руководство КП "Киевский метрополитен" пытается заручиться публичной поддержкой экспертов, которые в СМИ будут рассказывать о том, что "ситуация стабильна".

Точка в этой истории не поставлена. Следствие продолжается - добавил Кравченко.

Дополнение

10 июля сообщалось, что прокуроры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору в служебной халатности, которая привела к разрушению тоннеля метро между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" в 2023 году.

Напомним

В декабре 2023 года на синей ветке столичного метрополитена, между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошло подтопление тоннеля. Это привело к прекращению движения поездов от "Теремков" до "Лыбедской". В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями была ненадлежащей и не соответствовала строительным нормам и правилам. Из-за подтопления тоннелей Подольская окружная прокуратура Киева в ноябре 2024 года сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому.

Позже еще двум должностным лицам метрополитена было сообщено о подозрении в служебной халатности. Убытки городскому бюджету оцениваются в более чем 138,5 млн грн, а недополученные доходы метрополитена - почти 26 млн грн.

После девятимесячного ремонта 12 сентября 2024 года было возобновлено полноценное движение поездов на участке "Героев Днепра" - "Теремки".