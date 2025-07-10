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Директору департаменту траспорту КМДА Кандибору повідомили про підозру через руйнування тунелю "синьої гілки" метро

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Повідомлено про підозру у службовій недбалості директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення.

Директору департаменту траспорту КМДА Кандибору повідомили про підозру через руйнування тунелю "синьої гілки" метро

Прокурори повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору у службовій недбалості, яка  призвела до руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" - "Либідська" в 2023 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурорами Київської міської прокуратури за матеріалами УСР в м. Києві повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокура. 

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення. Закриття станій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді

- вказали в прокуратурі. 

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві.

Довідково 

Руслан Кандибор був призначений на посаду Директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради з 1 вересня 2021 року, до цього – очолював Службу автомобільних доріг у Львівській області. Тоді ж очільник Львівської ОДА Олег Синютка різко критикував Кандибора за неефективну роботу, зокрема — за фіктивне встановлення відбійників і мізерний ремонт доріг.

Під час роботи в КМДА неодноразово з'являлись петиції із закликом звільнити Кандибора. Автори вказували на недбалість та некомпетентність в управлінні транспортною інфраструктурою.  Кандибор також згадується на плівках з офісу Дениса Комарницького, зібраних Національним антикорупційним бюро в межах розслідування земельної корупції у Києві.

Нагадаємо 

У грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від "Теремків" до "Либідської".  В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам. Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

Пізніше ще двом посадовцям метрополітену  було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Збитки міському бюджету оцінюються у понад 138,5 млн грн, а недоотримані доходи метрополітену - майже 26 млн грн.

Після дев'ятимісячного ремонту 12 вересня 2024 року було відновлено повноцінний рух поїздів на ділянці "Героїв Дніпра" - "Теремки".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
Київський метрополітен
Генеральний прокурор (Україна)
Київська міська державна адміністрація
Національне антикорупційне бюро України
Київ
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