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Директору департамента транспорта КГГА Кандибору сообщили о подозрении из-за разрушения тоннеля "синей ветки" метро

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Сообщено о подозрении в служебной халатности директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению.

Директору департамента транспорта КГГА Кандибору сообщили о подозрении из-за разрушения тоннеля "синей ветки" метро

Прокуроры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору в служебной халатности, которая привела к разрушению тоннеля метро между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокурорами Киевской городской прокуратуры по материалам УСР в г. Киеве сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

- говорится в сообщении Офиса Генпрокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению. Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму причинен ущерб столичной общине

- указали в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и оперативного сопровождения УСР в г. Киеве ДСР НП Украины осуществляют следователи СУ ГУ НП в г. Киеве.

Справка

Руслан Кандибор был назначен на должность Директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета с 1 сентября 2021 года, до этого – возглавлял Службу автомобильных дорог во Львовской области. Тогда же глава Львовской ОГА Олег Синютка резко критиковал Кандибора за неэффективную работу, в частности — за фиктивную установку отбойников и мизерный ремонт дорог.

Во время работы в КГГА неоднократно появлялись петиции с призывом уволить Кандибора. Авторы указывали на халатность и некомпетентность в управлении транспортной инфраструктурой. Кандибор также упоминается на пленках из офиса Дениса Комарницкого, собранных Национальным антикоррупционным бюро в рамках расследования земельной коррупции в Киеве.

Напомним

В декабре 2023 года на синей ветке столичного метрополитена, между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошло подтопление тоннеля. Это привело к прекращению движения поездов от "Теремков" до "Лыбедской". В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями была ненадлежащей и не соответствовала строительным нормам и правилам. Из-за подтопления тоннелей Подольская окружная прокуратура Киева в ноябре 2024 года сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому.

Позже еще двум должностным лицам метрополитена было сообщено о подозрении в служебной халатности. Ущерб городскому бюджету оценивается в более чем 138,5 млн грн, а недополученные доходы метрополитена - почти 26 млн грн.

После девятимесячного ремонта 12 сентября 2024 года было возобновлено полноценное движение поездов на участке "Героев Днепра" - "Теремки".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
Киевский метрополитен
Генеральный прокурор Украины
Киевская городская государственная администрация
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев
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