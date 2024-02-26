"Записи автентичні, а голоси - оригінальні": правоохоронці підтвердили справжність плівок Пашинського, що нині гуляють мережею
Київ • УНН
В мережі інтернет розлетілись скандальні плівки екснардепа Сергія Пашинського, у яких він розказує, як треба заробляти на оборонці, вдвічі завищуючи вартість продукції для українських військових, посилає полк “Азов”, обіцяє ви*бати Валерія Залужного та принижує український народ.
Мережею почали розлітатись скандальні плівки екснардепа Сергія Пашинського, у яких він розказує, як треба заробляти на оборонці, вдвічі завищуючи вартість продукції для українських військових, посилає полк "Азов" та обіцяє ви*бати Валерія Залужного. Джерела УНН підтверджують автентичність телефонних розмов.
записи, які зараз оприлюднені в ТГ-каналах і які я надсилаю нижче - є автентичними, а голоси - оригінальними
Деталі
Як розповіли УНН джерела в правоохоронних органах, записи, які зараз оприлюднені в Telegram-каналах - є автентичними, а голоси - оригінальними. Наші джерела надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.
І якщо в офіційних інтерв'ю екснардеп ліпить образ патріота, який допомагає армії, то серед своєї команди він поводиться зовсім інакше – матюкає захисників України та погрожує "ви*бати" Валерія Залужного.
Також Пашинський у розмовах розповідає, що "хай полк "Азов" йде на х*й, а також каже, що, коли це чмо Білецький (командир 3 штурмової бригади - ред.) кров’ю підпише контракт, тоді ми будемо жити довго та щасливо, а зараз хай на х*й йдуть разом зі своїм Фоменко та Третьою штурмовою бригадою".
Також Пашинський обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.
Вишенька на торті – Пашинський вважає український народ "*баним". Дуже патріотично, погодьтеся.
Нагадаємо
Раніше мережею почали розлітатись скандальні плівки Пашинського, яких немає у звіті НАБУ. Там у телефонних розмовах ексдепутат розказує, як треба заробляти на оборонці, вдвічі завищуючи вартість продукції для українських військових. Крім того, він обіцяє "прочистити" мізки Залужному і лайливо називає український народ.
В НАБУ розповіли деталі провадження екснардепа Сергія Пашинського, та обґрунтували обрання йому запобіжного заходу із можливістю внесення застави у баснословні 272, 52 млн гривень.