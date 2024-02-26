Справа Пашинського: у мережі з'явились нові плівки топчиновника, в НАБУ розповіли деталі провадження
Київ • УНН
В НАБУ розповіли деталі провадження Пашинського, та обґрунтували обрання йому запобіжного заходу із можливістю внесення застави у баснословні 272, 52 млн. В мережі з'явились додаткові плівки з телефонних розмов Пашинського, де він ображає екс-Главкома Залужного та українсчький народ.
В НАБУ розповіли деталі провадження екснардепа Сергія Пашинського, та обґрунтували обрання йому запобіжного заходу із можливістю внесення застави у баснословні 272, 52 млн, передає УНН.
Деталі
За даними слідчих попередньо сума збитків, завданих державі у результаті заволодіння арештованими нафтопродуктами становить 967 млн грн.
Про підозру наразі повідомили шістьом особам:
· колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;
· підприємцю, співорганізатору ЗО;
· ексдиректору державного підприємства;
· ексзаступнику директора державного підприємства;
· менеджеру державного підприємства;
· керівнику приватного товариства.
Додатково
Мережею почали розлітатись скандальні плівки Пашинського, яких немає у звіті НАБУ. Там у телефонних розмовах ексдепутат розказує, як треба заробляти на оборонці, вдвічі завищуючи вартість продукції для українських військових. Крім того, він обіцяє "прочистити" мізки Залужному і лайливо називає український народ.
Нагадаємо
ВАКС узяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, до 25 квітня з альтернативою застави у розмірі 272, 52 млн гривень.
Підозра Пашинському від НАБУ відкрила правду про паливо Курченка26.02.24, 16:53 • 25066 переглядiв