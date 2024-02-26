Дело Пашинского: в сети появились новые пленки топ-чиновника, в НАБУ рассказали детали производства
Киев • УНН
В НАБУ рассказали детали производства Пашинского, и обосновали избрание ему меры пресечения с возможностью внесения залога в баснословные 272, 52 млн. В сети появились дополнительные пленки из телефонных разговоров Пашинского, где он оскорбляет экс-Главкома Залужного и украинский народ.
В НАБУ рассказали детали производства экс-нардепа Сергея Пашинского, и обосновали избрание ему меры пресечения с возможностью внесения залога в баснословные 272, 52 млн, передает УНН.
Детали
По данным следователей предварительно сумма ущерба, нанесенного государству в результате завладения арестованными нефтепродуктами составляет 967 млн грн.
О подозрении пока сообщили шести лицам:
- бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору ЗО;
- предпринимателю, соорганизатору ЗО;
- экс-директору государственного предприятия;
- экс-заместителю директора государственного предприятия;
- менеджеру государственного предприятия;
- руководителю частного общества.
Дополнительно
Сетью начали разлетаться скандальные пленки Пашинского, которых нет в отчете НАБУ. Там в телефонных разговорах экс-депутат рассказывает, как надо зарабатывать на оборонке, вдвое завышая стоимость продукции для украинских военных. Кроме того, он обещает "прочистить" мозги Залужному и ругательно называет украинский народ.
Напомним
ВАКС взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272, 52 млн гривен.
Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко26 февраля 2024, 14:53 • 14948 просмотров
Дело Пашинского: в сети появились новые пленки топ-чиновника, в НАБУ рассказали детали производства
В НАБУ рассказали детали производства Пашинского, и обосновали избрание ему меры пресечения с возможностью внесения залога в баснословные 272, 52 млн. В сети появились дополнительные пленки из телефонных разговоров Пашинского, где он оскорбляет экс-Главкома Залужного и украинский народ.
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