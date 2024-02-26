Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко
Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.
Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений о направлении войск в Украину.
Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код
Хакеры пытались заразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением через мессенджер Signal, но кибератака была остановлена.
ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен
Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в более 272 млн грн, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов.
"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в действиях французского лидера Эммануэля Макрона, который проведет встречу по Украине с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить безотлагательные шаги поддержки Киева.
Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер
Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Президент подписал закон, разрешающий демобилизацию военнослужащих срочной службы.
Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование
Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.
"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед
Министр иностранных дел Украины призывает использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявив, что конфискация была бы справедливой и законной согласно международному праву.
Кабмин работает над расширением программы компенсаций за приобретенную отечественную технику - Шмыгаль
Правительство планирует расширить перечень оборудования украинского производства, при покупке которого можно получить государственную компенсацию.