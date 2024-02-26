Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

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Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.

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Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко

Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений о направлении войск в Украину.

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Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код

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Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код

ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в более 272 млн грн, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов.

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"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине

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"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине

Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер

Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.

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Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Президент подписал закон, разрешающий демобилизацию военнослужащих срочной службы.

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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

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Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.

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Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед

Министр иностранных дел Украины призывает использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявив, что конфискация была бы справедливой и законной согласно международному праву.

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"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед

Кабмин работает над расширением программы компенсаций за приобретенную отечественную технику - Шмыгаль

Правительство планирует расширить перечень оборудования украинского производства, при покупке которого можно получить государственную компенсацию.

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Кабмин работает над расширением программы компенсаций за приобретенную отечественную технику - Шмыгаль