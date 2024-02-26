Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.

Подозрение в завладении арестованными нефтепродуктами компаний Сергея Курченко, которое выдвинуло Национальное антикоррупционное бюро Украины одиозному экс-нардепу Сергею Пашинскому и еще 5 лицам, разоблачило попытку "назначить виновных" в хищении топлива в прошлом, сообщает УНИАН, пишет УНН.

С 2014 и до 2017 года МВД и прокуратура пытались назначить виновными в хищении топлива братьев - Александра и Сергея Кацубу. Младшего Кацубу - Александра - даже заставили взять вину на себя. Его обвиняли в том, что он - с 2012 до 2014 как заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" - перечислил средства за топливо, которого якобы не было у Курченко.

Напомним, что Пашинского и его сообщников подозревают в незаконном завладении 97 тысячами тонн топлива, в том числе теми 33 тысячами тонн топлива "НАК Нафтогаз", незаконную оплату которых инкриминировали Кацубам.

Сам Пашинский уверяет, что еще в 2015 году передал конфискованное у фирм Курченко топливо на нужды ВСУ. Но материалы НАБУ доказывают, что большинство этого топлива напрямую или через посредничество государственных компаний было по заниженным ценам продано компании Владимира Тищенко, старого знакомого Пашинского, который продавал его уже по рыночной цене. Убытки государства оцениваются в 967 млн гривен.