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Підозра Пашинському від НАБУ відкрила правду про паливо Курченка

Київ • УНН

 • 25066 перегляди

Підозра Пашинському від НАБУ відкрила правду про паливо Курченка

Підозра Пашинському від НАБУ відкрила правду про паливо Курченка

Підозра у заволодінні арештованими нафтопродуктами компаній Сергія Курченка, яку висунуло Національне антикорупційне бюро України одіозному екснардепу Сергію Пашинському і ще 5 особам, викрила спробу "призначити винних" у розкраданні палива у минулому, повідомляє УНІАН, пише УНН.

З 2014 і до 2017 року МВС та прокуратура намагалися призначити винними у розкраданні палива братів - Олександра та Сергія Кацубу. Молодшого Кацубу - Олександра - навіть змусили взяти провину на себе. Його звинувачували в тому, що він - з 2012 до 2014 як заступник голови НАК "Нафтогаз Україні" - перерахував кошти за паливо, якого начебто не було у Курченка.

Нагадаємо, що Пашинського і його спільників підозрюють у незаконному заволодінні 97 тисячами тонн палива, в тому числі тими 33 тисячами тонн палива "НАК Нафтогаз", незаконну оплату яких інкримінували Кацубам.

Сам Пашинський запевняє, що ще 2015 року передав конфісковане у фірм Курченко паливо на потреби ЗСУ. Але матеріали НАБУ доводять, що більшість цього палива напряму або через посередництво державних компаній було за заниженими цінами продано компанії Володимира Тищенко, старого знайомого Пашинського, який продавав його вже за ринковою ціною. Збитки держави оцінюють у 967 млн гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Нафтогаз
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