Атака на Запорожье: ранена женщина, загорелись дома и автомобиль
Киев • УНН
Вечером 18 ноября враг атаковал Запорожье. Раненой женщине оказали помощь на месте, загорелись три дома и автомобиль.
Враг вечером в среду, 18 ноября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки ранения получила одна женщина. Ей оказали помощь на месте.
В результате ударов загорелись три частных дома и автомобиль
Напомним
Враг вечером в понедельник, 16 ноября, атаковал Запорожье. 57-летняя женщина получила взрывную травму из-за вражеской атаки. Ее госпитализировали.
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