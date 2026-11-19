Враг вечером в среду, 18 ноября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки ранения получила одна женщина. Ей оказали помощь на месте.

В результате ударов загорелись три частных дома и автомобиль - констатировал Семикин.

Напомним

Враг вечером в понедельник, 16 ноября, атаковал Запорожье. 57-летняя женщина получила взрывную травму из-за вражеской атаки. Ее госпитализировали.

Массированные атаки рф: в Днепре и Запорожье пострадали более 40 человек