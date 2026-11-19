Атака на Запоріжжя: поранена жінка, загорілися будинки й авто
Київ • УНН
Увечері 18 листопада ворог атакував Запоріжжя. Пораненій жінці надали допомогу на місці, загорілися три будинки й автомобіль.
Ворог ввечері у середу, 18 листопада, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки поранення отримала одна жінка. Їй надали допомогу на місці.
Внаслідок ударів загорілися три приватні будинки та автомобіль
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Ворог увечері в понеділок, 16 листопада, атакував Запоріжжя. 57-річна жінка дістала вибухову травму через ворожу атаку. Її госпіталізували.
Масовані атаки рф: у Дніпрі та Запоріжжі постраждали понад 40 людей17.11.26, 12:42 • 4733 перегляди