Ворог ввечері у середу, 18 листопада, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки поранення отримала одна жінка. Їй надали допомогу на місці.

Внаслідок ударів загорілися три приватні будинки та автомобіль - констатував Семікін.

Нагадаємо

Ворог увечері в понеділок, 16 листопада, атакував Запоріжжя. 57-річна жінка дістала вибухову травму через ворожу атаку. Її госпіталізували.

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