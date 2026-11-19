Полузащитник футбольной сборной Украины Михаил Мудрик обвиняет Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в том, что он провалил допинг-тест. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает УНН.

Детали

По словам Мудрика, препарат мельдоний "мог попасть в организм только на Украине".

Предположение на 100% есть. Мельдоний — о таком препарате я никогда вообще в жизни не слышал, не видел и не сталкивался. Я узнал о нем только тогда, когда мне сообщили эту новость. Это препарат, который можно достать только в Восточной Европе. Этот препарат, возможно, мог попасть в организм только тогда, когда я был на Украине. В Англии таких препаратов нет. На Украину я приезжал в это время только в сборную - сказал футболист.

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Он подчеркнул, что в расположении национальной команды "вариантов попадания этого вещества в мой организм — пальцев двух рук не хватит, чтобы перечислить".

И от самых простых до самых тяжелых. В сборной Украины полностью отсутствует какая-либо система охраны, которая должна быть на таких уровнях, как национальная сборная. ... В клубах, когда ты куда-то едешь на выезд, всегда есть люди, которые отвечают за то, что происходит на этажах и в команде. Есть специальные люди, которые за этим следят. Хотя в сборной есть нутрициолог, который постоянно, там, раз в два дня, приносит каждому по стакану, и вот каждый должен выпить таблетки, которые находятся в этом стакане - рассказал Мудрик.

Он добавил, что УАФ не способствовала разрешению ситуации с допинговым скандалом во время его дисквалификации. По словам футболиста, "они создавали даже больше проблем, чем помощи".

Напомним

Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол.

3 августа Мудрик после отмены четырехлетней дисквалификации официально вернулся в "Челси".

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