Украину накроют дожди — синоптики рассказали, ждать ли похолодания
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине ожидаются дожди, местами значительные, и сильный ветер. Температура останется плюсовой: до 16° тепла.
Еще три дня украинцев ждут дожди, будет ветрено, но значительного похолодания не ожидается, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В следующие трое суток небольшие и умеренные, завтра днем на востоке и юго-востоке страны, в пятницу в большинстве областей местами значительные дожди
20 ноября в Украине, кроме северной части, порывы ветра 15-22 м/с.
По данным синоптиков, температура ночью 2-8° тепла, днем 6-13°; в южной части ночью 7-12°, днем 11-16°.
Украину накроют дожди и мокрый снег, а затем придёт потепление — синоптики дали прогноз на начало недели15.11.26, 17:42 • 25935 просмотров