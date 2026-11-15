Украину накроют дожди и мокрый снег, а затем придёт потепление — синоптики дали прогноз на начало недели

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Новая неделя в Украине начнется дождями и мокрым снегом, ближе к середине недели ожидается потепление, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра преимущественно без осадков, 17–18 ноября в большинстве областей дожди, в Карпатах, днем во вторник и на северо-востоке страны — с мокрым снегом. 16–17 ноября в Карпатах, 18 ноября также на востоке и юго-востоке страны местами порывы ветра 15–20 м/с — говорится в сообщении.

Как сообщили синоптики, температура завтра ночью от 2° тепла до 6° мороза, днем 3–11° тепла; в дальнейшем повышение температуры ночью до 3–8° тепла, днем до 7–12°, на юге и юго-западе страны до 15°.

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