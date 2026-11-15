Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня

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Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами та мокрим снігом, ближче до середини тижня очікується потепління, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра переважно без опадів, 17-18 листопада в більшості областей дощі, в Карпатах, вдень у вівторок і на північному сході країни з мокрим снігом. 16-17 листопада в Карпатах, 18 листопада і на сході та південному сході країни місцями пориви вітру 15-20 м/с - йдеться у повідомленні.

Як повідомили синоптики, температура завтра вночі від 2° тепла до 6° морозу, вдень 3-11° тепла; надалі підвищення температури вночі до 3-8° тепла, вдень до 7-12°, на півдні та південному заході країни до 15°.

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