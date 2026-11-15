$45.3850.34
ukenru
15:42 • 13420 перегляди
Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня
15:24 • 16951 перегляди
Принц Гаррі неочікувано прибув до Львова і підтримав українських ветеранів на Іграх НескоренихPhoto
15:15 • 14242 перегляди
Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
14:36 • 26311 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
14:25 • 17131 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"
13:19 • 13607 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла
11:03 • 22203 перегляди
Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
Ексклюзив
15 листопада, 08:31 • 30916 перегляди
Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій
15 листопада, 08:06 • 40150 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації
15 листопада, 05:30 • 36812 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
73%
761мм
Популярнi новини
Україна та росія готуються до компромісів заради миру - Кушнер15 листопада, 08:07 • 9956 перегляди
В Естонії знайшли середньовічний меч, портрет шведської королеви та 400-річний друкарський шрифт15 листопада, 08:52 • 8848 перегляди
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo15 листопада, 09:48 • 17754 перегляди
НАБУ і САП могли побудувати справу проти СБУ на інформації від агента ФСБ: Цибулько вимагає термінового аудиту антикорупційних органів10:48 • 11017 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 16855 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 16972 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 40173 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 62865 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 50095 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 61675 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Блогери
Принц Гаррі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 3504 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 23452 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 24874 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 22044 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 20904 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Bild

Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня

Київ • УНН

 • 13476 перегляди

17–18 листопада в Україні очікуються дощі й мокрий сніг, місцями сильний вітер. До середини тижня температура підвищиться до 15° тепла.

Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня
Фото ілюстративне

Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами та мокрим снігом, ближче до середини тижня очікується потепління, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра переважно без опадів, 17-18 листопада в більшості областей дощі, в Карпатах, вдень у вівторок і на північному сході країни з мокрим снігом. 16-17 листопада в Карпатах, 18 листопада і на сході та південному сході країни місцями пориви вітру 15-20 м/с 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили синоптики, температура завтра вночі від 2° тепла до 6° морозу, вдень 3-11° тепла; надалі підвищення температури вночі до 3-8° тепла, вдень до 7-12°, на півдні та південному заході країни до 15°.

Коли знову потепліє після похолодання на вихідних - прогноз синоптиків14.11.26, 09:55 • 5004 перегляди

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна