Трамп, Си и Путин могут закончить войну за одну встречу — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что санкции США и Китая против России могут закончить войну за одну встречу. Решения без Украины останутся риторикой.
Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин могут завершить войну за одну встречу, если действительно этого захотят. Об этом в интервью NBC News заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, США и Китаю достаточно пригрозить России санкциями и прекратить с ней торговлю.
Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это конец войны
В то же время он подчеркнул, что если Трамп, Си и Путин будут решать что-то об Украине без нее, это останется лишь риторикой.
Напомним
Трамп и Путин встретились на банкете АТЭС в Шэньчжэне и обменялись несколькими словами. Во время фотографирования Путина не поставили рядом с Трампом.
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