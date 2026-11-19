Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин могут завершить войну за одну встречу, если действительно этого захотят. Об этом в интервью NBC News заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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По его словам, США и Китаю достаточно пригрозить России санкциями и прекратить с ней торговлю.

Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это конец войны - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что если Трамп, Си и Путин будут решать что-то об Украине без нее, это останется лишь риторикой.

Напомним

Трамп и Путин встретились на банкете АТЭС в Шэньчжэне и обменялись несколькими словами. Во время фотографирования Путина не поставили рядом с Трампом.

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