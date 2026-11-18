В китайском Шэньчжэне 18 ноября начался саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), который объединил руководителей крупнейших экономик региона.

Главным политическим событием мероприятия должна стать запланированная на 19 ноября трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера владимира путина. Руководители трех ядерных держав впервые проведут переговоры в таком формате. Ожидается, что они обсудят стратегическую стабильность, контроль над ядерными вооружениями и международные конфликты. Вместе с тем остается открытым вопрос, станет ли российская война против Украины отдельной темой переговоров и смогут ли стороны достичь каких-либо договоренностей без участия Киева.

Что известно о саммите, позициях Вашингтона, Пекина и Москвы и чего ожидает Украина, рассказывает УНН.

Что нужно знать о саммите APEC в Китае

33-я встреча экономических лидеров APEC проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне под председательством Си Цзиньпина. Организация объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности США, Китай, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Мексику, Индонезию и россию.

Главная тема нынешнего саммита — "Формирование Азиатско-Тихоокеанского сообщества ради общего процветания". Участники сосредотачиваются на развитии международной торговли, привлечении инвестиций, технологическом сотрудничестве, цифровой экономике и искусственном интеллекте. "Хозяин" встречи — официальный Пекин — уже определил три приоритета своего председательства: открытость экономики, инновационное развитие и углубление сотрудничества.

Однако в этом году экономическая повестка оказалась в центре более широкой геополитической дискуссии. На полях саммита запланированы переговоры руководителей США, Китая и россии, отношения между которыми непосредственно влияют на международную безопасность, торговлю, санкционную политику и ход войны против Украины.

Первый день саммита: заявления Си Цзиньпина, путина и прибытие Трампа

18 ноября китайский лидер Си Цзиньпин выступил на открытии делового форума APEC с призывом поддерживать свободную торговлю, противодействовать протекционизму и расширять экономическую интеграцию. Председатель КНР заявил о намерении Китая продолжать открывать внутренний рынок для иностранного бизнеса, снижать торговые барьеры и развивать новые технологии. Отдельное внимание он уделил искусственному интеллекту, цифровой экономике и стабильности глобальных цепочек поставок. Отметим, что его заявления прозвучали на фоне торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином, в частности новых американских ограничений на поставки в Китай передовых микросхем для систем искусственного интеллекта.

В тот же день на форуме выступил президент россии владимир путин. Он раскритиковал западные санкции, под которые попала рф из-за войны против Украины, и заявил, что ограничения якобы не достигли поставленных целей. Он также демонстрировал заинтересованность в расширении экономических отношений с азиатскими государствами.

18 ноября в Шэньчжэнь прибыл и американский лидер Дональд Трамп. В аэропорту его лично встретил Си Цзиньпин. Впоследствии американский президент, китайский лидер и путин вместе сфотографировались и пообщались во время официального приема.

Кроме того, Си и путин провели отдельные переговоры. По утверждению пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, во время встречи они обсуждали и вопрос завершения российской войны против Украины.

Трамп, Си и путин за одним столом: что известно о переговорах 19 ноября

Министерство иностранных дел Китая 16 ноября официально подтвердило, что Си Цзиньпин проведет трехсторонний саммит с Дональдом Трампом и владимиром путиным 19 ноября. Идею такого формата ранее продвигала москва. По информации американских СМИ, российская сторона рассматривала трехстороннюю встречу как возможность обсудить вопросы международной безопасности, в частности войну против Украины. Дмитрий песков — пресс-секретарь путина — уточнил, что на эти переговоры трех лидеров отведут примерно один час.

В то же время в рамках APEC также ожидается отдельный диалог между Трампом и Путиным. В частности, американский чиновник на условиях анонимности подтвердил Associated Press планы проведения двусторонней встречи президентов США и России.

Однако в Кремле несколько иначе описали ее формат. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что контакт состоится после пленарного заседания APEC с участием представителей делегаций, однако полноформатные двусторонние переговоры не предусмотрены. Среди возможных тем трехсторонней встречи называют сокращение ядерных вооружений, стратегическую стабильность, отношения между великими державами, международные конфликты и экономические противоречия. Однако следует понимать, что полный согласованный порядок дня пока публично не представлен.

Будут ли говорить об Украине: противоречивые сигналы из Вашингтона, Пекина и Москвы

Вопрос российской войны против Украины остается одной из главных неопределенностей будущих переговоров.

Сначала представители администрации Дональда Трампа заявляли, что центральной темой встречи станет контроль над ядерными вооружениями, тогда как украинский вопрос не планируется включать в основную повестку дня. В частности, американские чиновники подчеркивали, что саммит должен создать условия для дальнейшего диалога между тремя ядерными державами, а не обязательно завершиться конкретными соглашениями. Однако впоследствии сам Трамп сообщил о намерении поднять тему войны против Украины.

Как пишет Associated Press, американский президент заявил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином и Путиным не только ядерные вооружения, но и возможности завершения российско-украинской войны.

Пекин также воздерживается от конкретных разъяснений. 18 ноября во время брифинга МИД Китая журналисты AFP спросили представителя ведомства Го Цзякуня, будут ли три лидера обсуждать Украину. В ответ китайский дипломат отметил, что президенты проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам глобального мира. При этом он не подтвердил и не опроверг включение украинского вопроса в повестку дня.

Российская сторона, напротив, ранее открыто говорила о заинтересованности в обсуждении войны. 12 ноября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что во время запланированных контактов с Трампом Москва рассчитывает продолжить обсуждение вопросов, связанных с завершением войны против Украины. Но вместе с тем стороны не объявляли ни о каких конкретных договоренностях по прекращению боевых действий, мирному плану или формату дальнейших переговоров.

Позиция Украины: Киев ожидает давления на Россию, а не договоренностей без его участия

Украина уже отреагировала на подготовку трехстороннего саммита. 18 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с португальским коллегой Паулу Ранжелом в Киеве заявил, что Вашингтон и Пекин имеют достаточное влияние на Москву, чтобы способствовать завершению войны.

Мы надеемся и рассчитываем, что именно такая тональность будет задана в этом разговоре: давление на Россию, чтобы завершить войну - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона неоднократно доводила до партнеров свою позицию относительно завершения войны, гарантий безопасности и послевоенного порядка безопасности. Он также подчеркнул, что независимо от содержания переговоров никакие решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее участия.

Отдельно Сибига предостерег от ситуации, при которой встреча трех лидеров может создать у Путина представление о возможности возвращения к политике разделения сфер влияния между великими державами.

Какие интересы имеют США, Китай и Россия

Несмотря на общий переговорный формат, Вашингтон, Пекин и Москва подходят к саммиту с разными приоритетами.

Для Соединенных Штатов одним из ключевых вопросов остается стратегическая стабильность. Администрация Трампа стремится обсудить ядерные вооружения и возможности дальнейших договоренностей в сфере контроля над ними. Важными также остаются торговые противоречия с Китаем, технологические ограничения и международные конфликты.

Для Китая проведение саммита — возможность усилить дипломатическую роль Пекина и продемонстрировать его значение в решении глобальных вопросов. В то же время китайское руководство заинтересовано в стабилизации отношений с США, сохранении торговых связей и развитии экономического сотрудничества.

Для России встреча создает возможность провести прямые контакты с американским президентом и китайским лидером. Кроме того, Кремль стремится продвигать собственные подходы к завершению войны против Украины и поднимать вопросы санкций и международной безопасности. Аналитики обращают внимание, что даже без конкретных договоренностей участие Путина в совместном саммите с лидерами США и Китая может иметь для РФ символическое дипломатическое значение.

Однако это не означает, что позиции трех государств совпадают. Между ними сохраняются существенные разногласия по вопросам ядерного сдерживания, торговых ограничений и международного порядка.

Саммит APEC: что встреча может означать для Украины

Как объясняют эксперты-международники, дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от того, насколько подробно лидеры будут обсуждать российско-украинскую войну и договорятся ли о дальнейших дипломатических шагах.

Первый возможный сценарий предусматривает, что Украина не станет центральной темой трехсторонних переговоров. В таком случае основное внимание сосредоточат на стратегической стабильности, ядерных вооружениях и отношениях между США, Китаем и Россией.

Второй сценарий заключается в том, что вопрос войны будет поднят, но без конкретных договоренностей. По итогам встречи могут прозвучать отдельные заявления о необходимости дипломатического урегулирования или продолжения консультаций.

Третий вариант предусматривает объявление о дальнейших переговорах, связанных с войной против Украины. В таком случае принципиальным станет вопрос участия Киева и европейских партнеров в соответствующем процессе.

Отдельное значение будет иметь позиция США по санкциям против России и дальнейшей военной поддержке Украины. Не менее важной остается позиция Китая, который поддерживает тесные экономические связи с Москвой и одновременно заявляет о необходимости дипломатического завершения войны.

Именно поэтому для Украины главным показателем результативности переговоров станут конкретные заявления и дальнейшие дипломатические действия.

Каких решений ожидают от саммита APEC в мире

Помимо политических переговоров, по итогам саммита лидеров APEC ожидают принятия совместной декларации, которая определит дальнейшие направления экономического сотрудничества в регионе. Речь идет прежде всего о развитии свободной торговли, упрощении инвестиционных процедур, цифровой экономике, искусственном интеллекте и устойчивости глобальных цепочек поставок. Также обсуждается дальнейшее продвижение идеи Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Напомним

Ранее мы писали о том, что лидер Китая встретил американского лидера Дональда Трампа у трапа самолета, нарушив устоявшийся дипломатический протокол. А российского президента Владимира Путина в аэропорту встретил Цай Ци: глава КНР не приехал в аэропорт встречать его лично.