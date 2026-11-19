Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор володимир путін можуть завершити війну за одну зустріч, якщо справді цього захочуть. Про це в інтерв'ю NBC News заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, США та Китаю достатньо пригрозити росії санкціями і зупинити з нею торгівлю.

Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між росією і цими країнами, це кінець війни - сказав глава держави.

Водночас він підкреслив, що якщо Трамп, Сі та путін вирішуватимуть щось про Україну без неї, це залишиться лише риторикою.

Нагадаємо

Трамп і путін зустрілися на банкеті АТЕС у Шеньчжені та обмінялися кількома словами. Під час фото путіна не поставили поруч із Трампом.

Трамп, Сі та путін приїхали до Китаю : що відомо про саміт APEC та чи говоритимуть там про Україну