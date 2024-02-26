ВАКС арештував Пашинського та визначив заставу у понад 272 млн гривень
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього народного депутата Сергія Пашинського на два місяці з можливістю внесення застави у понад 272 млн грн, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів.
Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, до 25 квітня з альтернативою застави у розмірі 272, 52 млн гривень, повідомляє УНН.
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"Слідчий суддя постановив задовольнити клопотання частково, застосувати до підозрюваного Пашинського Сергія... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного Пашинського... визначити до 25 квітня 2024 року. Визначити заставу 272,52 млн грн", - сказала слідча суддя.
Сторона обвинувачення просила застосувати до Пашинського запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави обсягом 299,9 млн грн.
Нагадаємо
Колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.
ВАКС відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка, якого підозрюють разом з екснардепом Сергієм Пашинським у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.