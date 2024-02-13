Справа Пашинського: суд відправив під арешт бізнесмена Тищенка
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд залишив під вартою бізнесмена Сергія Тищенка за звинуваченням у привласненні нафтопродуктів та нанесенні державі збитків на суму майже 1 мільярд гривень разом з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським.
Вищий антикорупційний суд відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка, якого підозрюють разом з екснардепом Сергієм Пашинським у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків. Про це пише УНН з посиланням на САП.
"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.
Мова йде про бізнесмена Сергія Тищенка, якого слідчий суддя ВАКС відправив під арешт до 11 квітня у справі заволодіння нафтопродуктами на загальну суму 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія"
У разі внесення застави за Тищенка, на нього будуть покладені наступні обов’язки:
прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;
не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Вчора, 12 лютого, колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.