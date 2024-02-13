Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко

Высший антикоррупционный суд отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Речь идет о бизнесмене Сергее Тищенко, которого следственный судья ВАКС отправил под арест до 11 апреля по делу завладения нефтепродуктами на общую сумму 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания".

В случае внесения залога за Тищенко, на него будут возложены следующие обязанности:

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним

Вчера, 12 февраля, бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.