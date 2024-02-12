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Незаконне привласнення нафтопродуктів: Пашинському повідомили про підозру

Незаконне привласнення нафтопродуктів: Пашинському повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 23332 перегляди

Колишнього народного депутата Сергія Пашинського та його бізнес-партнера підозрюють у привласненні нафтопродуктів з України на суму майже 1 мільярд доларів.

Колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про екснардепа Сергія Пашинського.

"12 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім Президентом України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед підозрюваних два організатори злочину:

колишній в.о. Глави Адміністрації Президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України та підприємець;

А також 4 співвиконавців:

• колишній директор державного підприємства;

• колишній заступник директора державного підприємства;

• менеджер державного підприємства;

• та керівник приватного товариства.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Як повідомляє САП, у 2014 році рішенням суду накладено арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

"У межах досудового розслідування встановлено, що підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топпосадовець Адміністрації Президента України з метою заволодіння цим арештованим майном розробили злочинну схему. Задля її реалізації особи залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства", - йдеться в повідомленні.

САП зазначає, що особи домоглися передачі державному підприємству, директор якого був заздалегідь призначений для участі у злочині, арештованих паливо-мастильних матеріалів. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до державного бюджету жодних коштів так і не надійшло, оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання.

"У результаті за період діяльності цієї злочинної організації протягом 2014-2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 млн грн", - інформує САП.

Раніше

Екснардеп Сергій Пашинський заявив, що СБУ і НАБУ проводять обшуки в його помешканні. Слідчі дії, за його словами, стосуються передачі так званого "палива Курченка" державі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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