Екс-нардеп Пашинський заявив про обшуки у справі, що пов'язана з "паливом Курченка"
Київ • УНН
Колишній народний депутат Сергій Пашинський заявив, що СБУ та НАБУ провели обшуки у нього вдома у зв'язку з передачею у 2014 році нафтопродуктів, що належали олігарху Курченку, державним операторам для покриття дефіциту палива в армії.
Екс-нардеп Сергій Пашинський заявив, що СБУ і НАБУ проводять обшуки в його помешканні. Слідчі дії, за його словами, стосуються передачі так званого "палива Курченка" державі. Про це Сергій пашинський написав на сторінці в Фейсбук, пише УНН.
Зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "роснефті", державі
Він стверджує, що обшуки проводять в рамках кримінального провадження 2014 року, відкритого по справі передачі нафтопродуктів. Пашинський нагадав, що майже 100 000 нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, в 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.
Він також пише, що з березня 2022 року очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України і за цей час жодного разу не покидав Україну.
Зеленський ввів санкції проти Януковича, Дерипаски, Лебедєва та Курченка12.10.22, 19:27 • 192106 переглядiв