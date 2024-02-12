Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"

Экс-нардеп Сергей Пашинский заявил, что СБУ и НАБУ проводят обыски в его доме. Следственные действия, по его словам, касаются передачи так называемого "топлива Курченко" государству. Об этом Пашинский написал на странице в Фейсбук, пишет УНН.

Утром СБУ и НАБУ пришло с обыском в мой дом. Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "роснефти", государству - написал Пашинский.

Он утверждает, что обыски проводят в рамках уголовного производства 2014 года, открытого по делу передачи нефтепродуктов. Пашинский напомнил, что почти 100 000 нефтепродуктов, которыми владел олигарх Курченко, в 2014 передали государственным нефтяным операторам. В 2015 Пашинский обратился к президенту с просьбой покрыть дефицит топлива армии этим топливом.

Он также пишет, что с марта 2022 года возглавляет Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины и за это время ни разу не покидал Украину.

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