Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  262398 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  223997 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  269050 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  302986 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  240881 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  203708 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  216728 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211243 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"

Бывший народный депутат Сергей Пашинский заявил, что СБУ и НАБУ провели обыски у него дома в связи с передачей в 2014 году нефтепродуктов, принадлежавших олигарху Курченко, государственным операторам для покрытия дефицита топлива в армии.

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Экс-нардеп Пашинский заявил об обысках по делу, связанному с "топливом Курченко"

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 13 мая из-за полномасштабного вторжения России.

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

Польские фермеры возобновили протесты на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной, заблокировав большую часть движения грузовиков, но пропуская ограниченное количество грузовиков в час.

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Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.

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"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя - глава ОГА

За убийство заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева задержан 33-летний мужчина.

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя - глава ОГА

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.

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Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что рф не будет намеренно нападать на Румынию, поскольку нет оснований для агрессии.

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Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области российского информатора, который обустроил в своем гараже наблюдательный пункт, чтобы следить за передвижением украинских военных эшелонов к линии фронта.

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Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.

Криминал и ЧП •   •  22529 просмотра
ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.

Новости Мира •   •  21804 просмотра
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией