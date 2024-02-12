Незаконное присвоение нефтепродуктов: Пашинскому сообщили о подозрении

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь об экс-нардепе Сергее Пашинском.

"12 февраля 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 участникам преступной организации, которые завладели нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), который входил в преступную организацию, возглавляемую бывшим Президентом Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подозреваемых два организатора преступления:

бывший и.о. Главы Администрации Президента Украины, народный депутат Украины, руководитель одного из комитетов Верховной Рады Украины и предприниматель;

А также 4 соисполнителей:

- бывший директор государственного предприятия;

- бывший заместитель директора государственного предприятия;

- менеджер государственного предприятия;

- и руководитель частного общества.

Действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщает САП, в 2014 году решением суда наложен арест на нефтепродукты, ввезенные в Украину с нарушением законодательства.

"В рамках досудебного расследования установлено, что предприниматель, деятельность которого связана с реализацией нефтяных продуктов, и топ-чиновник Администрации Президента Украины с целью завладения этим арестованным имуществом разработали преступную схему. Для ее реализации лица привлекли подконтрольных лиц, которых назначили на должности государственного предприятия", - говорится в сообщении.

САП отмечает, что лица добились передачи государственному предприятию, директор которого был заранее назначен для участия в преступлении, арестованных горюче-смазочных материалов. В дальнейшем эти горюче-смазочные материалы были реализованы по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Однако в государственный бюджет никаких средств так и не поступило, поскольку компания оплатила лишь часть из них, но и те были выведены на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования.

"В результате за период деятельности этой преступной организации в течение 2014-2018 годов интересам государства нанесен ущерб на сумму 967 млн грн", - информирует САП.

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