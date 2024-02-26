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ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен

ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:37  •  5953 просмотра

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Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в более 272 млн грн, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272, 52 млн гривен, сообщает УНН

Детали 

"Следственный судья постановил удовлетворить ходатайство частично, применить к подозреваемому Пашинскому Сергею... меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Пашинского... определить до 25 апреля 2024 года. Определить залог 272,52 млн грн", - сказала следственная судья.

Сторона обвинения просила применить к Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в объеме 299,9 млн грн. 

Напомним 

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
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ВАКС арештував Пашинського та визначив заставу у понад 272 млн гривень
HACC arrests Pashynskyi and sets bail at over UAH 272 million
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