ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272, 52 млн гривен, сообщает УНН.

Детали

"Следственный судья постановил удовлетворить ходатайство частично, применить к подозреваемому Пашинскому Сергею... меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Пашинского... определить до 25 апреля 2024 года. Определить залог 272,52 млн грн", - сказала следственная судья.

Сторона обвинения просила применить к Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в объеме 299,9 млн грн.

Напомним

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.