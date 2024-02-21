Прокуратура просить для Пашинського арешт та заставу у майже 300 млн грн
Київ • УНН
Обвинувачення просило для колишнього народного депутата Сергія Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у 299,9 млн грн.
Сторона обвинувачення просить застосувати до колишнього нардепа Сергія Пашинського, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів, запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави обсягом 299,9 млн грн, передає кореспондент УНН.
Деталі
ВАКС розпочав розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до Пашинського.
"Сторона обвинувачення клопоче про застосування до Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначити заставу у розмірі 299 млн 999 ти. 100 грн", - сказав прокурор.
Доповнення
Колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласненні нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.
ВАКС відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка, якого підозрюють разом з екснардепом Сергієм Пашинським у незаконному привласненні нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.