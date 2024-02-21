Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  135460 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  152672 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  146588 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  181328 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  304243 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  326498 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373079 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн

Обвинение просило для бывшего народного депутата Сергея Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 299,9 млн грн.

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Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн

Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос

Среди украинцев снизился уровень восприятия Польши и США, как дружественных стран. Опрос показал, что большинство украинцев все еще считают США и Польшу дружественными странами, но положительные оценки снизились для обеих.

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Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос

"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы

Президент Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками, чтобы обсудить блокаду на польской границе, детально проанализировать ситуацию и определить дальнейшие шаги, оборонное снабжение и ситуацию на фронте.

Война •   •  14886 просмотра
"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы

"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.

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"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога

Суд принял решение о переносе срока уплаты залога в размере 1,8 миллиона гривен для бывшего руководителя государственного оборонного предприятия, который скрывается от правосудия и обвиняется в присвоении 2 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для поддержки Вооруженных Сил Украины.

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В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога

Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.

Общество •   •  10410 просмотра
Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ

ЕС согласился продлить санкции против более 1900 физических и юридических лиц, в том числе российских и белорусских, еще на шесть месяцев, несмотря на неудачную попытку Венгрии снова изъять некоторых лиц из санкционного списка.

Политика •   •  12979 просмотра
Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ

В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.

Политика •   •  13883 просмотра
В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны

Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны.

Экономика •   •  12197 просмотра
Суд поддержал фирму, которая срывает тендер по питанию для ВСУ и может стоять за информационной атакой на Минобороны

В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против России против около 200 физических и юридических лиц, направленных против организаций, помогающих России обходить торговые санкции.

Война •   •  15562 просмотра
В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель