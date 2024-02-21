Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн

Сторона обвинения просит применить в отношении бывшего нардепа Сергея Пашинского, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в объеме 299,9 млн грн, передает корреспондент УНН.

Детали

ВАКС начал рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к Пашинскому.

"Сторона обвинения ходатайствует о применении к Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток и определить залог в размере 299 млн 999 тыс. 100 грн", - сказал прокурор.

Дополнение

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.