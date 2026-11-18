Германия и Австрия заявляют, что принадлежащая Китаю платформа TikTok должна перейти в европейскую собственность для защиты персональных данных, укрепления суверенитета и сдерживания "явно видимой угрозы платформы нашему демократическому обществу". Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Совместное предложение высокопоставленных правительственных чиновников двух стран, опубликованное в среду, 18 ноября, появилось после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом году заставил выделить операции TikTok в американскую структуру, при этом первоначальный владелец компании, пекинская ByteDance, владел примерно одной пятой акций новой структуры.

Кампания Трампа, направленная сначала на запрет, а позднее — на раздел TikTok, ссылалась на проблемы национальной безопасности. Теперь Берлин и Вена идут по аналогичному пути.

Имея 200 миллионов пользователей из ЕС, TikTok является "центральным игроком, имеющим значительное значение для формирования общественного мнения и социального участия", заявили в совместном заявлении министр СМИ Германии Вольфрам Ваймер и государственный секретарь Австрии по вопросам цифровизации Александер Прелль.

Роль платформы на выборах расследуется в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (DSA), а регуляторы оштрафовали компанию за отправку данных европейцев в Китай, что нарушает правила конфиденциальности.

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Министры утверждают, что TikTok является "видимой угрозой для нашего демократического общества", и поэтому "фундаментальное решение должно начинаться там, где возникает угроза для Европы: с китайской материнской компании ByteDance, ее согласованности с китайскими интересами и, как следствие, постоянно неясных возможностей доступа китайского государства к данным миллионов европейских пользователей".

Заявление прозвучало накануне встречи министров культуры, которая состоится в Брюсселе в четверг, 19 ноября.

Ваймер и Прелль призвали другие столицы ЕС присоединиться к их заявке, но не уточнили, как будет работать новая структура.

Материнская компания Politico, Axel Springer, заявила, что поддержит любую инициативу по передаче TikTok под европейский контроль в ответ на сообщения о том, что медиаконгломерат ищет долю в платформе социальных сетей.

TikTok не ответил на запрос о комментарии.

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