TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов

Компания ByteDance официально объявила о завершении сделки по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC, что позволит приложению избежать полного запрета на территории Соединенных Штатов. Новая структура обеспечит хранение данных 200 миллионов американских пользователей под контролем инвесторов из США, что ставит точку в многолетнем противостоянии вокруг национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно условиям соглашения, ByteDance сохранит лишь 19,9% акций, тогда как 80,1% перейдут в собственность американских и мировых инвесторов. Ключевыми игроками стали гигант облачных вычислений Oracle, группа Silver Lake и инвестиционная фирма MGX из Абу-Даби – каждый из них будет владеть долей в 15%.

Oracle будет выступать техническим гарантом, обеспечивая безопасность алгоритмов и защиту от стороннего вмешательства в цифровую инфраструктуру приложения.

Президент Дональд Трамп, который ранее активно выступал за продажу или запрет сервиса, приветствовал финализацию договоренностей. Он отметил, что теперь TikTok будет принадлежать "группе великих американских патриотов". Также Трамп выразил благодарность лидеру Китая Си Цзиньпину за одобрение соглашения, что позволило избежать принудительного закрытия популярной платформы, которая, по словам президента, существенно помогла ему во время предвыборной кампании.

