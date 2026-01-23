TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов

$43.180.08
01:52 • 6658 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 18464 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 31640 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 25761 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 22755 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18712 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18325 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35677 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16167 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16612 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человек
22 января, 19:40
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в Украине
22 января, 20:39
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВО
22 января, 20:50
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине
22 января, 21:21
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов
00:19
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
22 января, 14:43
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35677 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко
22 января, 10:28
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:44
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Вашингтон
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
22 января, 17:56
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
21 января, 18:19
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней
21 января, 15:49
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
21 января, 12:13
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Компания ByteDance объявила о завершении сделки по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC. Это позволит приложению избежать полного запрета на территории Соединенных Штатов, а данные 200 миллионов американских пользователей будут контролировать инвесторы из США.

TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов

Компания ByteDance официально объявила о завершении сделки по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC, что позволит приложению избежать полного запрета на территории Соединенных Штатов. Новая структура обеспечит хранение данных 200 миллионов американских пользователей под контролем инвесторов из США, что ставит точку в многолетнем противостоянии вокруг национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно условиям соглашения, ByteDance сохранит лишь 19,9% акций, тогда как 80,1% перейдут в собственность американских и мировых инвесторов. Ключевыми игроками стали гигант облачных вычислений Oracle, группа Silver Lake и инвестиционная фирма MGX из Абу-Даби – каждый из них будет владеть долей в 15%.

TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС16.01.26, 18:22 • 4183 просмотра

Oracle будет выступать техническим гарантом, обеспечивая безопасность алгоритмов и защиту от стороннего вмешательства в цифровую инфраструктуру приложения.

Трамп благодарит Си Цзиньпина за сотрудничество

Президент Дональд Трамп, который ранее активно выступал за продажу или запрет сервиса, приветствовал финализацию договоренностей. Он отметил, что теперь TikTok будет принадлежать "группе великих американских патриотов". Также Трамп выразил благодарность лидеру Китая Си Цзиньпину за одобрение соглашения, что позволило избежать принудительного закрытия популярной платформы, которая, по словам президента, существенно помогла ему во время предвыборной кампании. 

Федеральный суд Канады отменил распоряжение о закрытии офисов TikTok22.01.26, 00:55 • 3168 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Выборы в США
ByteDance
Абу-Даби
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты