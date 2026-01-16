$43.180.08
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС

Киев • УНН

 • 544 просмотра

TikTok внедряет новую технологию определения возраста в Европе. Она анализирует информацию профиля, видео и поведенческие сигналы для идентификации аккаунтов, которые могут принадлежать несовершеннолетним.

TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС

TikTok начнет внедрять новую технологию определения возраста в Европе в ближайшие недели, поскольку платформа, принадлежащая ByteDance, сталкивается с регуляторным давлением с целью лучшей идентификации и удаления аккаунтов, принадлежащих детям младше 13 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новая система, о которой ранее не сообщалось, является результатом годичного пилотного проекта в Великобритании. Она анализирует информацию профиля, опубликованные видео и поведенческие сигналы, чтобы предсказать, может ли аккаунт принадлежать несовершеннолетнему. Аккаунты, помеченные этой технологией, будут просматриваться специалистами-модераторами, а не блокироваться автоматически, сообщили в TikTok.

Пилотный проект в Великобритании привел к удалению тысяч дополнительных аккаунтов, зарегистрированных лицами младше 13 лет.

Запуск происходит в то время, когда европейские власти тщательно изучают, как платформы проверяют возраст пользователей по строгим правилам защиты данных, на фоне обеспокоенности, что нынешние подходы либо неэффективны, либо слишком инвазивны.

TikTok заявил, что новая технология была разработана специально для Европы, чтобы соответствовать нормативным требованиям региона. При разработке системы компания сотрудничала с Комиссией по защите данных Ирландии, ведущим регулятором конфиденциальности в ЕС.

Европейских пользователей уведомят о запуске технологии.

