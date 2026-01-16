TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС

TikTok начнет внедрять новую технологию определения возраста в Европе в ближайшие недели, поскольку платформа, принадлежащая ByteDance, сталкивается с регуляторным давлением с целью лучшей идентификации и удаления аккаунтов, принадлежащих детям младше 13 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новая система, о которой ранее не сообщалось, является результатом годичного пилотного проекта в Великобритании. Она анализирует информацию профиля, опубликованные видео и поведенческие сигналы, чтобы предсказать, может ли аккаунт принадлежать несовершеннолетнему. Аккаунты, помеченные этой технологией, будут просматриваться специалистами-модераторами, а не блокироваться автоматически, сообщили в TikTok.

Пилотный проект в Великобритании привел к удалению тысяч дополнительных аккаунтов, зарегистрированных лицами младше 13 лет.

Запуск происходит в то время, когда европейские власти тщательно изучают, как платформы проверяют возраст пользователей по строгим правилам защиты данных, на фоне обеспокоенности, что нынешние подходы либо неэффективны, либо слишком инвазивны.

TikTok заявил, что новая технология была разработана специально для Европы, чтобы соответствовать нормативным требованиям региона. При разработке системы компания сотрудничала с Комиссией по защите данных Ирландии, ведущим регулятором конфиденциальности в ЕС.

Европейских пользователей уведомят о запуске технологии.

