TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС

13:20 • 9508 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 25544 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 24347 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 23756 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 23407 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22844 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 31516 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 35755 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27047 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 37211 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 34551 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 26139 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07 • 13097 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 22381 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 13837 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 674 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 42368 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 74230 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 92192 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 101307 перегляди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Петр Павел
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Італія
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 13885 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 22395 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 34158 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55076 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 88616 перегляди
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Золото

TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС

Київ • УНН

TikTok запроваджує нову технологію виявлення віку в Європі. Вона аналізує інформацію профілю, відео та поведінкові сигнали для ідентифікації акаунтів, що можуть належати неповнолітнім.

ТikTok почне впроваджувати нову технологію виявлення віку в Європі в найближчі тижні, оскільки платформа, що належить ByteDance, зіштовхується з регуляторним тиском з метою кращої ідентифікації та видалення акаунтів, що належать дітям віком до 13 років. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нова система, про яку раніше не повідомлялося, є результатом річного пілотного проєкту у Великій Британії. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб передбачити, чи може акаунт належати неповнолітньому. Акаунти, позначені цією технологією, переглядатимуться спеціалістами-модераторами, а не блокуватимуться автоматично, повідомили в TikTok.

Пілотний проєкт у Великій Британії призвів до видалення тисяч додаткових акаунтів, зареєстрованих особами віком до 13 років.

Материнська компанія TikTok планує отримати прибуток у 50 мільярдів доларів у 2025 році19.12.25, 19:43 • 5263 перегляди

Запуск відбувається в той час, коли європейські органи влади ретельно вивчають, як платформи перевіряють вік користувачів за суворими правилами захисту даних, на тлі занепокоєння, що нинішні підходи є або неефективними, або надто інвазивними.

TikTok заявив, що нова технологія була розроблена спеціально для Європи, щоб відповідати нормативним вимогам регіону. Під час розробки системи компанія співпрацювала з Комісією з захисту даних Ірландії, провідним регулятором конфіденційності в ЄС.

Європейських користувачів повідомлять про запуск технології.

Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС31.12.25, 01:34 • 13035 переглядiв

Ольга Розгон

Техніка
Соціальна мережа
ByteDance
Ірландія
TikTok
Reuters
Європейський Союз
Велика Британія