TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС

ТikTok почне впроваджувати нову технологію виявлення віку в Європі в найближчі тижні, оскільки платформа, що належить ByteDance, зіштовхується з регуляторним тиском з метою кращої ідентифікації та видалення акаунтів, що належать дітям віком до 13 років. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нова система, про яку раніше не повідомлялося, є результатом річного пілотного проєкту у Великій Британії. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб передбачити, чи може акаунт належати неповнолітньому. Акаунти, позначені цією технологією, переглядатимуться спеціалістами-модераторами, а не блокуватимуться автоматично, повідомили в TikTok.

Пілотний проєкт у Великій Британії призвів до видалення тисяч додаткових акаунтів, зареєстрованих особами віком до 13 років.

Запуск відбувається в той час, коли європейські органи влади ретельно вивчають, як платформи перевіряють вік користувачів за суворими правилами захисту даних, на тлі занепокоєння, що нинішні підходи є або неефективними, або надто інвазивними.

TikTok заявив, що нова технологія була розроблена спеціально для Європи, щоб відповідати нормативним вимогам регіону. Під час розробки системи компанія співпрацювала з Комісією з захисту даних Ірландії, провідним регулятором конфіденційності в ЄС.

Європейських користувачів повідомлять про запуск технології.

