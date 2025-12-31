Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС

Польща звернулася до Європейської комісії з проханням розслідувати появу у соцмережі TikTok контенту, створеного штучним інтелектом (ШІ), із закликами до виходу Польщі з ЄС. Про це у листі до Єврокомісії повідомив заступник міністра цифровізації країни Даріуш Штандерський, інформує УНН.

Він закликав комісію "вжити наглядових заходів та розпочати провадження щодо платформи TikTok у зв'язку з масовим поширенням контенту, створеного ШІ, який закликає до виходу Польщі з Європейського Союзу". За його словами, ці матеріали публікуються в польськомовній частині платформи і мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії.

Цей контент становить загрозу для громадського порядку, інформаційної безпеки та цілісності демократичних процесів у Польщі та у всьому Європейському Союзі. Характер наративів, спосіб їх поширення та використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать про те, що платформа не виконує обов'язки, покладені на неї як на дуже велику інтернет-платформу