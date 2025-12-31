Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС
Польща звернулася до Єврокомісії з проханням розслідувати поширення в TikTok контенту, створеного ШІ, який закликає до виходу країни з ЄС. В уряді заявили, що ці матеріали є скоординованою дезінформаційною кампанією та загрожують демократичним процесам.
Польща звернулася до Європейської комісії з проханням розслідувати появу у соцмережі TikTok контенту, створеного штучним інтелектом (ШІ), із закликами до виходу Польщі з ЄС. Про це у листі до Єврокомісії повідомив заступник міністра цифровізації країни Даріуш Штандерський, інформує УНН.
Деталі
Він закликав комісію "вжити наглядових заходів та розпочати провадження щодо платформи TikTok у зв'язку з масовим поширенням контенту, створеного ШІ, який закликає до виходу Польщі з Європейського Союзу". За його словами, ці матеріали публікуються в польськомовній частині платформи і мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії.
Цей контент становить загрозу для громадського порядку, інформаційної безпеки та цілісності демократичних процесів у Польщі та у всьому Європейському Союзі. Характер наративів, спосіб їх поширення та використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать про те, що платформа не виконує обов'язки, покладені на неї як на дуже велику інтернет-платформу
Вказується, що у згенерованих ШІ відео молоді жінки роблять заяви на підтримку виходу Польщі з ЄС або повторюють інші ультраправі меседжі, часто посилаючись на націоналізм, критикуючи міграційну політику або атакуючи чинний уряд.
Нагадаємо
У польському інформаційному просторі розгортається скоординована антиукраїнська кампанія. У соцмережах поширюють згенерований ШІ контент, що дискредитує українців та розпалює ворожнечу з поляками.
