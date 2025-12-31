Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС

$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
30 грудня, 15:27 • 22009 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 21024 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 19239 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 20369 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 17078 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
30 грудня, 11:22 • 16241 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 22534 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
30 грудня, 09:46 • 32341 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
30 грудня, 04:26 • 21966 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 19186 перегляди
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи30 грудня, 14:45 • 9502 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи30 грудня, 15:29 • 18213 перегляди
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня30 грудня, 16:59 • 8296 перегляди
Україна обговорила із США "атаку" на резиденцію путіна - Зеленський 19:25 • 5860 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 32561 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 36119 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 32341 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 59010 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 58042 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Куп'янськ
Польща
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 2354 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:27 • 22007 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 19247 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 31216 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 44368 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Серіали
Starlink

Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Польща звернулася до Єврокомісії з проханням розслідувати поширення в TikTok контенту, створеного ШІ, який закликає до виходу країни з ЄС. В уряді заявили, що ці матеріали є скоординованою дезінформаційною кампанією та загрожують демократичним процесам.

Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС

Польща звернулася до Європейської комісії з проханням розслідувати появу у соцмережі TikTok контенту, створеного штучним інтелектом (ШІ), із закликами до виходу Польщі з ЄС. Про це у листі до Єврокомісії повідомив заступник міністра цифровізації країни Даріуш Штандерський, інформує УНН.

Деталі

Він закликав комісію "вжити наглядових заходів та розпочати провадження щодо платформи TikTok у зв'язку з масовим поширенням контенту, створеного ШІ, який закликає до виходу Польщі з Європейського Союзу". За його словами, ці матеріали публікуються в польськомовній частині платформи і мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії.

Цей контент становить загрозу для громадського порядку, інформаційної безпеки та цілісності демократичних процесів у Польщі та у всьому Європейському Союзі. Характер наративів, спосіб їх поширення та використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать про те, що платформа не виконує обов'язки, покладені на неї як на дуже велику інтернет-платформу

- йдеться у листі.

Вказується, що у згенерованих ШІ відео молоді жінки роблять заяви на підтримку виходу Польщі з ЄС або повторюють інші ультраправі меседжі, часто посилаючись на націоналізм, критикуючи міграційну політику або атакуючи чинний уряд.

Нагадаємо

У польському інформаційному просторі розгортається скоординована антиукраїнська кампанія. У соцмережах поширюють згенерований ШІ контент, що дискредитує українців та розпалює ворожнечу з поляками.

У TikTok шириться хвиля фейкових ШІ-відео про "здачу в полон" українських військових – ЦПД04.11.25, 18:47 • 4513 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
TikTok
Європейська комісія
Європейський Союз
Польща