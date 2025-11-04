У TikTok шириться хвиля фейкових ШІ-відео про "здачу в полон" українських військових – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про нову інформаційну атаку в TikTok, де поширюються фейкові відео, створені за допомогою штучного інтелекту, нібито із "масовою здачею в полон українських військових під Покровськом", пише УНН.

Деталі

У Центрі зазначають, що більшість таких роликів мають підписи різними іноземними мовами, а акаунти, які їх розповсюджують, мають ознаки координованої мережі, створеної для просування кремлівських наративів серед іноземних аудиторій.

Мета кампанії – сформувати серед іноземних користувачів враження, що Україна програє, а допомога їй не має сенсу. Всередині країни ці фейки мають деморалізувати населення та створити відчуття катастрофи на фронті – підкреслили у ЦПД.

У відомстві наголосили, що російські війська продовжують безуспішні спроби захопити Покровськ, де тривають запеклі бої, а Сили оборони України стримують ворога. Кампанія зі "здачею в полон" є інформаційною складовою російської військової операції.

Це вже не перша подібна спроба: раніше ЦПД фіксував поширення ШІ-відео з фейковими "вуличними опитуваннями", у яких вигадані "українці" просували наратив про "мир будь-якою ціною".

