Маскують власні провали під “інформаційні операції”: спецслужби рф створюють сторінки та канали для дискредитації спецпідрозділів ГУР

російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Як повідомили у Головному управлінні розвідки, їхня мета — ввести в оману потенційних добровольців та дискредитувати українську воєнну розвідку, передає УНН.

російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Їхня мета — ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору, який дедалі більше охоплює територію самої росії - повідомили у розвідці.

"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна

Деталі

Зокрема, за даними ГУР, нещодавно московити зареєстрували фейкову Telegram-сторінку "Спецпідрозділу Тимура", перше повідомлення на якій з’явилося 31 жовтня 2025 року.

ГУР МО України наголошує: за рішенням командування офіційна комунікація цього спецпідрозділу ведеться виключно через офіційні ресурси воєнної розвідки України. Вдаються росіяни і до імітування сторінок підрозділів, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" - йдеться у повідомленні.

Крім того, 16 березня 2024 року в Telegram зареєстрували фейкову сторінку Російського Добровольчого Корпусу, а перше повідомлення на каналі з’явилося 24 серпня 2024 року.

Наразі на канал "накрутили" понад 130 тисяч підписників — на понад 13 тисяч більше, ніж справжня сторінка РДК.

Зростання антикремлівського спротиву та збільшення кількості росіян, які приєднуються до добровольчих підрозділів української розвідки, викликає тривогу у кремля. Саме тому фсб намагається хоч якось "воювати" — створюючи фейкові сторінки, фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під "інформаційні операції" - резюмували у ГУР.

пропаганда рф поширює фейк про використання ЗСУ цивільних для розмінування доріг у Покровську - ЦПД