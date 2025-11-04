ukenru
Ексклюзив
14:17 • 3810 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9692 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10223 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12096 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12928 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19791 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41620 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24018 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Маскують власні провали під “інформаційні операції”: спецслужби рф створюють сторінки та канали для дискредитації спецпідрозділів ГУР

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Російські пропагандисти активно створюють фейкові Telegram-канали та сторінки в соцмережах, що імітують офіційні ресурси "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Їхня мета — ввести в оману потенційних добровольців та дискредитувати українську воєнну розвідку.

Маскують власні провали під “інформаційні операції”: спецслужби рф створюють сторінки та канали для дискредитації спецпідрозділів ГУР

російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Як повідомили у Головному управлінні розвідки, їхня мета — ввести в оману потенційних добровольців та дискредитувати українську воєнну розвідку, передає УНН.

російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Їхня мета — ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору, який дедалі більше охоплює територію самої росії 

- повідомили у розвідці.

"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна29.10.25, 16:22 • 5743 перегляди

Деталі

Зокрема, за даними ГУР, нещодавно московити зареєстрували фейкову Telegram-сторінку "Спецпідрозділу Тимура", перше повідомлення на якій з’явилося 31 жовтня 2025 року.

ГУР МО України наголошує: за рішенням командування офіційна комунікація цього спецпідрозділу ведеться виключно через офіційні ресурси воєнної розвідки України. Вдаються росіяни і до імітування сторінок підрозділів, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, 16 березня 2024 року в Telegram зареєстрували фейкову сторінку Російського Добровольчого Корпусу, а перше повідомлення на каналі з’явилося 24 серпня 2024 року.

Наразі на канал "накрутили" понад 130 тисяч підписників — на понад 13 тисяч більше, ніж справжня сторінка РДК.

Зростання антикремлівського спротиву та збільшення кількості росіян, які приєднуються до добровольчих підрозділів української розвідки, викликає тривогу у кремля. Саме тому фсб намагається хоч якось "воювати" — створюючи фейкові сторінки, фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під "інформаційні операції" 

- резюмували у ГУР.

пропаганда рф поширює фейк про використання ЗСУ цивільних для розмінування доріг у Покровську - ЦПД23.10.25, 15:49 • 3956 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України