"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна

Ексклюзив
14:53 • 5678 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30465 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 24021 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40331 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25353 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70507 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47534 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46906 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114147 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59214 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 77918 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 49820 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42075 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 25925 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 30789 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 30446 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 40313 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 31126 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70494 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 78280 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 10640 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42328 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 50076 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 34028 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 36116 перегляди
"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Заяви російського диктатора володимира путіна про нібито оточення українських військ у Куп'янську та Покровську є брехливими. Угруповання об'єднаних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації РНБО спростовують цю інформацію.

"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна

Заяви російського диктатора володимира путіна про нібито оточення українських військ у Куп’янську Харківської області та Покровську на Донеччині є брехливими. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил ЗСУ та на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі

Як заявили в Угрупованні об'єднаних сил, у Куп’янську і його околицях йдуть важкі бої, а росіяни намагаються закріплюватись в північній частині міста. Водночас будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, йдеться в повідомленні.

Якби російський диктатор володимир путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти

 - додали в пресцентрі.

Водночас Андрій Коваленко зазначив, що у росіян є план оточення Покровська, але наразі реалізації цього плану нема.

путін від самого початку використовував військову складову брехні для того, аби транслювати її на США. Звідси і пішли фейки про швидке "захоплення Донбасу до жовтня" та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює, але путін і його машина брехні продовжує жити в цьому векторі

 - заявив Коваленко.

Він додав: тактика росіян незмінна - вони бʼють лобом в одну точку, яку хочуть пробити, але лише тупішають від цього.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.

Крім того, російські окупанти вивісили триколор на стелі у місті Покровськ, але ворожий прапор провисів там недовго, бо його знищили Сили оборони України.

Водночас, як повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни задіяли близько 11 тис осіб для здійснення задуму з оточення Покровської агломерації.

Євген Устименко

