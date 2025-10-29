"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна

Заяви російського диктатора володимира путіна про нібито оточення українських військ у Куп’янську Харківської області та Покровську на Донеччині є брехливими. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил ЗСУ та на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі

Як заявили в Угрупованні об'єднаних сил, у Куп’янську і його околицях йдуть важкі бої, а росіяни намагаються закріплюватись в північній частині міста. Водночас будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, йдеться в повідомленні.

Якби російський диктатор володимир путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти - додали в пресцентрі.

Водночас Андрій Коваленко зазначив, що у росіян є план оточення Покровська, але наразі реалізації цього плану нема.

путін від самого початку використовував військову складову брехні для того, аби транслювати її на США. Звідси і пішли фейки про швидке "захоплення Донбасу до жовтня" та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює, але путін і його машина брехні продовжує жити в цьому векторі - заявив Коваленко.

Він додав: тактика росіян незмінна - вони бʼють лобом в одну точку, яку хочуть пробити, але лише тупішають від цього.

Нагадаємо

Крім того, російські окупанти вивісили триколор на стелі у місті Покровськ, але ворожий прапор провисів там недовго, бо його знищили Сили оборони України.

Водночас, як повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни задіяли близько 11 тис осіб для здійснення задуму з оточення Покровської агломерації.