"Окружение" ВСУ в Купянске и Покровске: в Украине опровергли фейки диктатора путина

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Заявления российского диктатора владимира путина о якобы окружении украинских войск в Купянске и Покровске являются лживыми. Группировка объединенных сил ВСУ и Центр противодействия дезинформации СНБО опровергают эту информацию.

"Окружение" ВСУ в Купянске и Покровске: в Украине опровергли фейки диктатора путина

Заявления российского диктатора владимира путина о якобы окружении украинских войск в Купянске Харьковской области и Покровске Донецкой области являются лживыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил ВСУ и на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Детали

Как заявили в Группировке объединенных сил, в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, а россияне пытаются закрепляться в северной части города. В то же время любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся на какие-либо фактические данные на местах, говорится в сообщении.

Если бы российский диктатор владимир путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты

 - добавили в пресс-центре.

В то же время Андрей Коваленко отметил, что у россиян есть план окружения Покровска, но пока реализации этого плана нет.

путин с самого начала использовал военную составляющую лжи для того, чтобы транслировать ее на США. Отсюда и пошли фейки о быстром "захвате Донбасса до октября" и прочее, что россияне вбрасывали американцам. Сейчас это уже не работает, но Путин и его машина лжи продолжает жить в этом векторе

 - заявил Коваленко.

Он добавил: тактика россиян неизменна - они бьют лбом в одну точку, которую хотят пробить, но лишь тупеют от этого.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске.

Кроме того, российские оккупанты вывесили триколор на стеле в городе Покровск, но вражеский флаг провисел там недолго, потому что его уничтожили Силы обороны Украины.

В то же время, как сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ, россияне задействовали около 11 тыс. человек для осуществления замысла по окружению Покровской агломерации.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Покровск
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты
Купянск