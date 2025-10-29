Окупанти вивісили триколор у Покровську, але його швидко знищили Сили оборони України: відео
Київ • УНН
російські окупанти встановили свій прапор на стелі в Покровську Донецької області, який провисів лише годину. Ситуація в місті залишається складною, ворог продовжує затягувати піхоту.
російські окупанти вивісили триколор на стелі у місті Покровськ Донецької області, але ворожий прапор провисів там недовго - його знищили Сили оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на DeepState.
Деталі
Прапор країни-агресора на стелі "Покровськ" був виявлений приблизно о 9:40 і вже о 10:40 був знищений.
У мережі з’явилось відповідне відео.
Водночас ситуація у місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту.
Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, водночас дійсно північніше залізниці просочилося чимало росіян
Нагадаємо
Як повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни задіяли близько 11 тис осіб для здійснення задуму з оточення Покровської агломерації.
Водночас російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.