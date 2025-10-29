Оккупанты вывесили триколор в Покровске, но его быстро уничтожили Силы обороны Украины: видео
Киев • УНН
российские оккупанты установили свой флаг на стеле в Покровске Донецкой области, который провисел всего час. Ситуация в городе остается сложной, враг продолжает затягивать пехоту.
российские оккупанты вывесили триколор на стеле в городе Покровск Донецкой области, но вражеский флаг провисел там недолго - его уничтожили Силы обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DeepState.
Подробности
Флаг страны-агрессора на стеле "Покровск" был обнаружен примерно в 9:40 и уже в 10:40 был уничтожен.
В сети появилось соответствующее видео.
В то же время ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту.
Город является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще полно наших позиций, в то же время действительно севернее железной дороги просочилось немало россиян
Напомним
Как сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ, россияне задействовали около 11 тыс человек для осуществления замысла по окружению Покровской агломерации.
В то же время российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске.