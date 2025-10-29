росіяни задіяли 11 тисяч осіб для оточення Покровської агломерації: 7 корпус ДШВ тримає оборону
Київ • УНН
росіяни задіяли близько 11 тисяч осіб для оточення Покровської агломерації, накопичивши 27 тисяч військових та техніку. Захисники Покровська ліквідували 90 окупантів та знищили техніку за два дні.
Деталі
Ворожі ДРГ, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська. У цій місцевості ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.
Водночас захисники Покровська і агломерації продовжують здійснювати оборону.
За останні два дні у зоні відповідальності 7 корпусу ДШВ було ліквідовано 90 російських окупантів, ще 42 отримали поранення. Також було знищено 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, 158 дронів різних типів.
