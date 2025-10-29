россияне задействовали 11 тысяч человек для окружения Покровской агломерации: 7 корпус ДШВ держит оборону

россияне задействовали около 11 тыс. человек для осуществления замысла по окружению Покровской агломерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Детали

Вражеские ДРГ, которым удалось инфильтрироваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска. В этой местности враг накопил около 27 тыс. человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

В то же время защитники Покровска и агломерации продолжают осуществлять оборону.

За последние два дня в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ было ликвидировано 90 российских оккупантов, еще 42 получили ранения. Также был уничтожен 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, 158 дронов различных типов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российских войск в Мирнограде Донецкой области нет. Ситуация в населенном пункте и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.