Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Київ • УНН
Ворог не перебуває в Мирнограді Донецької області. Ситуація в місті та його околицях повністю контролюється Силами оборони України.
Ворог не перебуває в Мирнограді на Донеччині, ситуація в місті та його околицях повністю контрольована, повідомили в угрупованні військ "Схід" у Facebook у середу, пише УНН.
Уточнення щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України
Повідомляється, що "речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську". В угрупованні закликали "врахувати зазначену інформацію в подальшому висвітленні подій в районах бойових дій".
