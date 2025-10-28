$42.070.07
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 24769 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 30070 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 54625 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 34573 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 25859 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21547 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16797 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 53305 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31805 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: на Покровському напрямку тривають запеклі вуличні бої – речник угрупування "Схід"

Київ • УНН

 • 250 перегляди

російські війська просунулися до околиць Мирнограда на Покровському напрямку, де тривають інтенсивні вуличні бої. Українські сили оборони утримують позиції та зміцнюють оборонні лінії у місті.

росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: на Покровському напрямку тривають запеклі вуличні бої – речник угрупування "Схід"

Російські війська просунулися до околиць Мирнограда на Покровському напрямку, де нині тривають інтенсивні вуличні бої. Про це повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби 

– сказав Шаповал.

За його словами, українські сили оборони продовжують утримувати позиції й активно зміцнюють оборонні лінії у межах міста. Водночас ситуація ускладнюється характером боїв – щільна міська забудова не дозволяє ефективно застосовувати окремі типи озброєння.

Сили оборони відбили наступ росіян в районі Добропілля: ворог зазнав втрат в техніці та живій силі27.10.25, 21:59 • 5626 переглядiв

Шаповал підкреслив, що оборонці діють у складних умовах, оскільки противник використовує комплексну тактику – від масованих артобстрілів до штурмів малими піхотними групами за підтримки бронетехніки.

Мирноград, розташований за кілька кілометрів від Покровська, залишається одним із ключових населених пунктів у цій ділянці фронту, і бої за контроль над ним можуть визначити подальший розвиток подій на Покровському напрямку.

На фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках28.10.25, 16:28 • 1962 перегляди

