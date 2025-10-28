росіяни прорвалися на околиці Мирнограда: на Покровському напрямку тривають запеклі вуличні бої – речник угрупування "Схід"
Київ • УНН
Російські війська просунулися до околиць Мирнограда на Покровському напрямку, де нині тривають інтенсивні вуличні бої. Про це повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби
За його словами, українські сили оборони продовжують утримувати позиції й активно зміцнюють оборонні лінії у межах міста. Водночас ситуація ускладнюється характером боїв – щільна міська забудова не дозволяє ефективно застосовувати окремі типи озброєння.
Шаповал підкреслив, що оборонці діють у складних умовах, оскільки противник використовує комплексну тактику – від масованих артобстрілів до штурмів малими піхотними групами за підтримки бронетехніки.
Мирноград, розташований за кілька кілометрів від Покровська, залишається одним із ключових населених пунктів у цій ділянці фронту, і бої за контроль над ним можуть визначити подальший розвиток подій на Покровському напрямку.
