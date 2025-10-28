россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"
Киев • УНН
российские войска продвинулись к окраинам Мирнограда на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные уличные бои. Украинские силы обороны удерживают позиции и укрепляют оборонительные линии в городе.
Российские войска продвинулись к окраинам Мирнограда на Покровском направлении, где сейчас продолжаются интенсивные уличные бои. Об этом сообщил представитель группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, пишет УНН.
Подробности
В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства
По его словам, украинские силы обороны продолжают удерживать позиции и активно укрепляют оборонительные линии в черте города. В то же время ситуация осложняется характером боев – плотная городская застройка не позволяет эффективно применять отдельные типы вооружения.
Шаповал подчеркнул, что защитники действуют в сложных условиях, поскольку противник использует комплексную тактику – от массированных артобстрелов до штурмов малыми пехотными группами при поддержке бронетехники.
Мирноград, расположенный в нескольких километрах от Покровска, остается одним из ключевых населенных пунктов на этом участке фронта, и бои за контроль над ним могут определить дальнейшее развитие событий на Покровском направлении.
