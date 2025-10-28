россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"

$42.070.07
48.970.21
ukenru
20:10 • 2156 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
16:50 • 32793 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 26310 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 31412 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 56249 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35018 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26088 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21668 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16871 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 53856 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.3м/с
81%
744мм
Популярные новости
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 38523 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 19989 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 22596 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 12722 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 7920 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 32780 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 38576 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 48903 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 56242 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 53851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Судан
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 8006 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 12768 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 22644 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 20036 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 43238 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Хранитель

россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

российские войска продвинулись к окраинам Мирнограда на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные уличные бои. Украинские силы обороны удерживают позиции и укрепляют оборонительные линии в городе.

россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"

Российские войска продвинулись к окраинам Мирнограда на Покровском направлении, где сейчас продолжаются интенсивные уличные бои. Об этом сообщил представитель группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона, пишет УНН.

Подробности

В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства 

– сказал Шаповал.

По его словам, украинские силы обороны продолжают удерживать позиции и активно укрепляют оборонительные линии в черте города. В то же время ситуация осложняется характером боев – плотная городская застройка не позволяет эффективно применять отдельные типы вооружения.

Силы обороны отбили наступление россиян в районе Доброполья: враг понес потери в технике и живой силе27.10.25, 21:59 • 5630 просмотров

Шаповал подчеркнул, что защитники действуют в сложных условиях, поскольку противник использует комплексную тактику – от массированных артобстрелов до штурмов малыми пехотными группами при поддержке бронетехники.

Мирноград, расположенный в нескольких километрах от Покровска, остается одним из ключевых населенных пунктов на этом участке фронта, и бои за контроль над ним могут определить дальнейшее развитие событий на Покровском направлении.

На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях28.10.25, 16:28 • 2024 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград