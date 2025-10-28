На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Белая Береза, Ястребщина, Кучеровка Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 79 обстрелов, в том числе три – из реактивной системы залпового огня.

Одну атаку отбили украинские воины в районе населенного пункта Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки. Один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 10 раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русиного Яра, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоекономичное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

Тринадцать из шестнадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью и Зализничному.

На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Орехов подвергся авиаудару врага.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери.

