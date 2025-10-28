$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1060 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10949 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25829 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20782 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20357 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18688 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15672 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37344 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29369 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13266 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Теги
Авторы
На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 654 просмотра

С начала суток вдоль линии фронта произошло 76 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, нанеся 8 авиаударов и 79 обстрелов.

На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Белая Береза, Ястребщина, Кучеровка Сумской области

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 79 обстрелов, в том числе три – из реактивной системы залпового огня.

Одну атаку отбили украинские воины в районе населенного пункта Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки. Один бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 10 раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русиного Яра, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоекономичное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиа. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

Тринадцать из шестнадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью и Зализничному.

На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Орехов подвергся авиаудару врага.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери.

Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки28.10.25, 07:14 • 3120 просмотров
Антонина Туманова

Антонина Туманова

