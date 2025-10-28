Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

$42.000.10
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 2258 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
27 октября, 14:34 • 43023 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
27 октября, 14:25 • 67005 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
27 октября, 12:53 • 80733 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 11:47 • 64663 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66229 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
27 октября, 08:41 • 42560 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 44432 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
27 октября, 07:54 • 37732 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО
На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьму
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53 • 80733 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 103180 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо
Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 1950 просмотра

За сутки 26 октября российские войска потеряли 1060 солдат и 108 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют 1138750 человек.

Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 26 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 108 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1138750 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11299 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23508 (+28)
        • артиллерийских систем ‒ 34044 (+8)
          • РСЗО ‒ 1529 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1230 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 75054 (+108)
                    • крылатые ракеты ‒ 3880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65786 (+131)
                            • специальная техника ‒ 3984 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

                              "Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС23.10.25, 16:53 • 2634 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

