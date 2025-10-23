"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС

Во время заседания Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с лидерами европейских государств – премьер-министром Чехии Петром Фиалой, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Главными темами встреч стали оборона, энергетическая безопасность и координация международного давления на Россию. О встречах Зеленский сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Рассказал о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам. Чехия уже помогает нам в восстановлении, и мы говорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей

Президент отметил, что стороны обсудили реализацию совместных оборонных проектов и усиление защиты украинского неба.

"Имеем общую позицию: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", – подчеркнул он.

Скоординировали позиции накануне встречи коалиции желающих. Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию

Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо усилить давление на Россию и увеличить военную и политическую поддержку Украины.

"Говорили о последствиях российских ударов и усилении противовоздушной обороны и устойчивости нашей энергетики – это сейчас один из ключевых приоритетов", – добавил он.

В центре внимания также были оборонное сотрудничество и конкретные решения, которые могут укрепить Украину.

Обсудили совместные оборонные проекты и использование инструмента SAFE. Рассказал о российских воздушных атаках на энергетику Украины. Наше небо нуждается в дополнительной защите – от этого зависит и безопасность всей Европы