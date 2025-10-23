"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский провел ряд встреч с европейскими лидерами во время Саммита ЕС в Брюсселе.
Во время заседания Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с лидерами европейских государств – премьер-министром Чехии Петром Фиалой, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Главными темами встреч стали оборона, энергетическая безопасность и координация международного давления на Россию. О встречах Зеленский сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
Встреча с премьер-министром Чехии Петром Фиалой
Рассказал о последствиях российских ударов по нашим энергетическим объектам. Чехия уже помогает нам в восстановлении, и мы говорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей
Президент отметил, что стороны обсудили реализацию совместных оборонных проектов и усиление защиты украинского неба.
"Имеем общую позицию: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", – подчеркнул он.
Встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Скоординировали позиции накануне встречи коалиции желающих. Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию
Зеленский подчеркнул, что для этого необходимо усилить давление на Россию и увеличить военную и политическую поддержку Украины.
"Говорили о последствиях российских ударов и усилении противовоздушной обороны и устойчивости нашей энергетики – это сейчас один из ключевых приоритетов", – добавил он.
В центре внимания также были оборонное сотрудничество и конкретные решения, которые могут укрепить Украину.
Встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском
Обсудили совместные оборонные проекты и использование инструмента SAFE. Рассказал о российских воздушных атаках на энергетику Украины. Наше небо нуждается в дополнительной защите – от этого зависит и безопасность всей Европы
Стороны также затронули вопросы военной поддержки и инвестиций польских компаний в украинский оборонно-промышленный комплекс.
"Украина заинтересована в совместном производстве оружия и технологий, которые усиливают нашу независимость и безопасность региона", – отметил Зеленский.
