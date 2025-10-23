Зеленский предложил европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot: о чем идет речь

Украина предлагает европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot - если Киев получит их сейчас, готов вернуть их или заменить, когда наступит очередь Украины, заявил в выступлении на саммите ЕС Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Просьба быть активнее в вопросах противовоздушной обороны. Я очень благодарен всем, кто уже нас поддержал. В этом вопросе есть много нюансов. Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди. А у некоторых стран системы Patriot уже есть, но, к счастью, им не нужно их использовать так, как нам. Мы предлагаем изменить порядок: если мы получим системы сейчас, мы готовы вернуть их или заменить, когда наступит наша очередь