12:16 • 12111 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15340 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 15940 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 24949 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25239 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22737 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11877 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14520 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16210 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31819 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Зеленский предложил европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot. Киев готов вернуть или заменить их, когда наступит очередь Украины, если получит их сейчас.

Зеленский предложил европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot: о чем идет речь

Украина предлагает европейским партнерам изменить порядок получения систем Patriot - если Киев получит их сейчас, готов вернуть их или заменить, когда наступит очередь Украины, заявил в выступлении на саммите ЕС Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Просьба быть активнее в вопросах противовоздушной обороны. Я очень благодарен всем, кто уже нас поддержал. В этом вопросе есть много нюансов. Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди. А у некоторых стран системы Patriot уже есть, но, к счастью, им не нужно их использовать так, как нам. Мы предлагаем изменить порядок: если мы получим системы сейчас, мы готовы вернуть их или заменить, когда наступит наша очередь

- сказал Зеленский.

Поэтому Президент призвал европейских партнеров "быть гибкими в отношении наших потребностей в противовоздушной обороне – во время войны спасение жизней должно быть основным приоритетом".

"А поддержка в сфере противовоздушной обороны должна быть действительно общим европейским делом – когда все в Европе помогают кому-то одному, выигрывает вся Европа", - отметил Зеленский.

ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США18.10.25, 10:59 • 17737 просмотров

Юлия Шрамко

